Di cibo, agricoltura, diritti: a WineNews le riflessioni di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera

“Siamo ancora a parlare di diritti da tutelare e di sfruttamento perchè nel mondo si tornano a costruire muri, fisici e mentali. Siamo in un mondo che, anche in agricoltura, schiaccia le fasce più deboli, i più poveri. E la povertà non è solo quella materiale, ma anche quella di senso. Con il riscatto delle terre confiscate alle mafie attraverso l’agricoltura di Libera Terra diamo noia alla criminalità, che però non molla la presa: le mafie sono più forti di prima”.

Copyright © 2000/2022