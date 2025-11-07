Di cosa parliamo di fronte ad un aperitivo? Di calcio, davanti alla politica ed ai grandi eventi

Vince il calcio (52%), lo sport nazionale, davanti a politica (49%), eventi internazionali (46%), ambiente (44%), cibo e alimentazione (41%), lavoro (37%), shopping (35%), gossip (33%), altri sport (29%) e cinema (21%): è la top 10 delle “chiacchiere da bar” più discusse dagli italiani quando fanno l’aperitivo, secondo uno studio promosso da Sanbittèr, condotto attraverso una Swoa (Social Web Opinion Analysis) su un campione di 480 tra barman, gestori, proprietari di bar ed esperti del settore e attraverso un monitoraggio su 1.200 persone (uomini e donne tra i 18 e i 55 anni), per indagare il loro rapporto con il bar, realizzato sui più importanti social network e blog con la raccolta di messaggi, post e commenti. Entrando più nel dettaglio, parlando dei personaggi più dibattuti nei bar italiani, il 41% del campione intervistato ha dichiarato di parlare degli influencer, il 36% del proprio capoufficio, il 29% di esponenti politici, il 27% (a parimerito) di sportivi e divi di Hollywood, mentre solo il 21% di altri personaggi del mondo televisivo.

L’aperitivo, rito tutto italiano, ma che ha fatto strada nel mondo, guadagnato popolarità in molti altri Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e nel Nord Europa, con le sue varianti linguistiche (ed enogastronomiche), ha letteralmente conquistato milioni di persone. Sono oltre quattro su dieci gli italiani (il 41%) che frequentano i bar in “orario aperitivo”, più di uno su quattro (26%) lo fa in pausa pranzo, uno su cinque (21%) per colazione e più di uno su dieci (12%) sceglie altri momenti nel corso della giornata. Il 43% degli intervistati fa “tappa” al bar tra le tre e le quattro volte al giorno (colazione, pausa pranzo, pausa caffè e aperitivo), il 31% una volta al giorno, il 15% tra le due e le tre volte a settimana.

Ma perché gli italiani vanno al bar? Il 57% del campione analizzato ha confermato di frequentarlo perché lo considera un luogo dove può esprimere liberamente le proprie opinioni. Ed è proprio l’orario dell’aperitivo (indicativamente dopo le ore 18) il momento più gettonato per ritrovarsi con amici e colleghi. I motivi che spingono a scegliere questo orario (ormai un must in tutto il mondo) sono, per il 41%, la più alta quantità di gente al bar mentre il 35% conferma che in questa fascia oraria si ha maggiormente voglia di confrontarsi con gli altri e di scambiare idee, opinioni e progetti.

