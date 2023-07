Di vino, cibo, made in Italy, retorica e mercato: le riflessioni del professor Daniele Tirelli

Tra “fake news” ed economia, e la necessità di rivedere contrapposizioni ideologiche come quella che contrappone “industria” e artigiani. Le parole del docente di “Economia Internazionale” (Università di Modena-Reggio) e di “Product Innovation, Consumption & Marketing” (Iulm -Milano): “spesso facciamo molta retorica intorno al made in Italy, ma c’è poca concretezza. A partire dal fatto che pretendiamo di esportare senza importare. Per fare qualità e sicurezza serve la tecnologia”

