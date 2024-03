Di vitigni, trend, cambiamento climatico e non solo: a tu per tu con l'enologo Donato Lanati

Le riflessioni di una delle grandi firme del vino italiano, alla guida del centro Enosis Meraviglia, che ha accolto nel capitale la Fondazione Crt. “I vitigni autoctoni minori hanno bisogno di più visibilità, sono un patrimonio Italiano. Viticoltura ed enologia hanno bisogno di ricerca e scienza, di innovazione, ma non vanno stravolte, perchè la tradizione è un valore importante, anche se deve aggiornarsi costantemente. Il cambiamento climatico si fa sentire, ma va gestito, anche perchè è diverso di anno in anno. Ma io non penso che si debbano spostare i vigneti a chissà quali altitudini o latitudini, o che si debba cambiare tutto”.

