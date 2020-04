Dievole, Docg Chianti Classico Novecento Riserva 2016

Dievole ha il vantaggio di essere la cantina che è partita per prima, per così dire, tra quelle che compongono il mosaico enoico “Alejandro Bulgheroni Family Vineyards”. Tant’è che l’azienda di Vagliagli, a differenza delle altre tenute toscane del magnate argentino (a Bolgheri e a Montalcino), sembra aver già trovato la chiave di lettura giusta per questo lembo della sottozona di Castelnuovo Berardenga. Il Chianti Classico Novecento Riserva 2016 è convincente fin dal suo profilo aromatico speziato ed affumicato con il frutto fragrante e definito a fare da base. In bocca, il vino esprime tannini articolati e saporiti, che accompagnano uno sviluppo succoso, sapido e continuo.

Copyright © 2000/2020