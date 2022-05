Dievole, Docg Chianti Classico Novecento Riserva 2019

Il Chianti Classico Novecento Riserva 2019, vinificato in cemento ed affinato per 18 mesi in legno grande, è una bella declinazione, dalla cifra stilistica sobriamente moderna, di un vero e proprio classico della sua denominazione di appartenenza (uscito per la prima volta nel 1990 a celebrare i 900 anni di storia di Dievole). I suoi profumi evocano i frutti rossi, le erbe di campo, il sottobosco, il tabacco e il pepe, ad anticipare una convincente progressione gustativa tonica, articolata, continua e solida. L’azienda, oggi di proprietà del magnate argentino Alejandro Bulgheroni, conta su 80 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie.

