Divella, Metodo Classico Dosaggio Zero Blanc de Blancs

La cantina Divella si trova nella Franciacorta orientale, e conta su 2 ettari di vigneto, piantati su suoli prevalentemente calcarei, condotti a biologico e principalmente coltivati a Chardonnay e Pinot Nero. I vini hanno caratteri spiccati e sono ottenuti da fermentazioni spontanee da lieviti indigeni, affinamenti in cemento e legno senza aggiunte di solfiti, per una cifra stilistica schietta e mai banale. Alessandra Divella guida questa piccola realtà produttiva situata a Gussago e nel 2005 comincia a produrre vino. I Franciacorta, a seconda dell’annata, sostano sui lieviti dai 2 ai 5 anni e successivamente non viene eseguito alcun dosaggio. La gamma delle etichette è composta dal Rosé Clo Clo, Pinot Nero in purezza, dal Ninì, uvaggio di Chardonnay e Pinot Nero e dal Blanc de Blancs Dosaggio Zero, protagonista del nostro assaggio. Affinato sui lieviti per 32 mesi, possiede perlage persistente e fine e un colore molto intenso, inusualmente scuro. Al naso, i profumi sono delicati ma decisi e comprendono frutta gialla e agrumi, pasticceria e panificazione. In bocca, il sorso è sapido e fragrante dallo sviluppo ritmato e vivace, che trova un finale dalla bella nota salina di chiusura.

