Diversificare ed investire, le parole d’ordine in tempo di Covid, secondo Mario Piccini

Il Gruppo, con il cuore nel Chianti, e tenute in tanti territori top del Belpaese, ha completato un nuovo polo produttivo da 13 milioni di euro. “Essere presenti in tanti canali diversi, dalla gdo all’Horeca, ma anche on line, è stato ed è fondamentale soprattutto adesso. Investire è un imperativo, anche se non è facile. Come dovrebbe esserlo fare sistema tra produttori, ma ancora è spesso solo uno slogan, e anche su questo si dovrà cambiare visione”.

Copyright © 2000/2020