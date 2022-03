“Dobbiamo difendere made in Italy e Dieta Mediterranea da tanti attacchi nel mondo”

A WineNews il presidente dell’Accademia Italiana della Cucina, Paolo Petroni. “Importante il protocollo con le Politiche Agricole. Tra gli ultimi attacchi arrivati alla nostra enogastronomia, quello sul vino l’abbiamo scampato per un vino. Mettere un bollino nero al vino significava non farlo bere più. Non parliamo del Nutriscore che penalizza tutti i prodotti tipici italiani”.

