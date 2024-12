Domaines Schlumberger, Aoc Alsace Grand Cru Kitterlé Riesling Clos Saint Léger 2017

Il Clos Saint-Léger, l’ultimo vino dei Domaines Schlumberger, è ottenuto a partire da una parcella selezionata nel Grand Cru Kitterlé. Il nome Saint-Léger rimanda a quello della chiesa di Saint-Léger, costruita alla fine dell’XI secolo, simbolo dell’influenza artistica e spirituale nell’areale dell’Abbazia di Murbach. Dai suoli arenarico-sabbiosi di origine vulcanica, la parcella si trova tra i 342 e i 392 metri sul livello del mare, ed è allevata su un terrazzamento ad argine della particolare ripidità del colle dove è posta. Il Clos Saint-Léger, fermentato in acciaio, viene affinato ancora in acciaio sulle fecce fini fino all’imbottigliamento. Ottenuto da uve Riesling, raccolte leggermente surmature e con un principio di botritizzazione, il Clos Saint-Léger è stato vinificato per la prima volta nel 2017. I profumi di questa versione rimandano agli agrumi, ai fiori bianchi, alle spezie, con tocchi affumicati e di pietra focaia. Al palato il sorso è polposo, persistente e sapido, dallo sviluppo continuo e dal finale dai toni ammandorlati e dai rimandi ancora alla pietra focaia. Con 4 siti Grand Cru (Kessler, Kitterlé, Saering e Spiegel) e 70 ettari di vigneti intorno al villaggio di Guebwiller, Domaines Schlumberger è fra le azienda più estese d’Alsazia. La cantina, fondata nel 1810 da Nicolas Schlumberger, oggi è condotta da Séverine e Thomas Schlumberger, settima generazione della famiglia.

(fp)

