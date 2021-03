In questi tempi così difficili per la ristorazione, il Don Juan di Milano, considerato unanimemente il migliore ristorante argentino in Italia, rilancia la sua offerta, dando una svolta a questa fase di lenta ripartenza, con una proposta di delivery inedita e sfiziosa. Oltre al menù alla carta con piatti e prodotti autentici della migliore gastronomia argentina, Don Juan ha ideato una special delivery del tutto nuova, a partire dai suoi punti forti già noti ai gourmet milanesi: la carne argentina alla brace, le popolari e sfiziose empanadas, il “dulce del leche” e la ricca cantina di vini. Tramite tutte le piattaforme di servizio delivery oppure telefonando direttamente al ristorante, è possibile sperimentare due nuovissimi menù: il “Combo del Campo” e il “Combo Aperitivo”. Insieme ad ogni ordine, che comprende la consegna gratuita, anche un regalo esclusivo: ogni cliente può scegliere a suo piacimento fra una bottiglia di vino oppure un contorno, da ricevere in omaggio con l’ordine successivo.

