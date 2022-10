Donnafugata, Doc Etna Bianco Sul Vulcano 2019

Affinato parte in acciaio e parte in barrique di secondo e terzo passaggio per 10 mesi, l’Etna Bianco Sul Vulcano 2019 profuma di mandarino, pietra focaia ed erbe aromatiche, con tocchi tostati e speziati. In bocca, il sorso è immediatamente fresco e saporito, sviluppandosi con bella vivacità fino ad un finale fragrante dai ritorni agrumati. Donnafugata, griffe del panorama enoico della Sicilia che fa capo alla famiglia Rallo, arriva sull’Etna nel 2016 ed oggi gli ettari vitati sulle pendici del Vulcano sono 21, posti a Randazzo, Montelaguardia, Campo Re, Calderara, Allegracore, Passopisciaro, Marchesa e Statella, praticamente in molte delle più importanti Contrade dell’areale.

(are)

Copyright © 2000/2022