Donnafugata, Doc Etna Bianco Sul Vulcano 2021

Cenni floreali e di melone bianco con una nota metallica sullo sfondo, si percepiscono dall’Etna Bianco Sul Vulcano 2021 di Donnafugata. Un vino immediato, scorrevolmente fresco, dalla struttura sapida e dal finale dolce, che ricorda la marmellata di cedro e nepitella. Questo bianco fa parte del trittico Sul Vulcano (insieme al rosato e al rosso), cui si aggiungono i rossi Fragore e Contrada Marchesa, e Isolana e Cuor di Lava in collaborazione con Dolce&Gabbana. Sette etichette che nascono da 35 ettari a vigneto distribuiti in diverse contrade del versante Nord del vulcano, che la famiglia Rallo ha costruito dal 2016 in poi, anno in cui ha finalmente realizzato il suo sogno etneo.

(ns)

