Donnafugata, Doc Etna Rosso Contrada Montelaguardia Fragore 2018

Donnafugata arriva sull’Etna nel 2016 ed oggi gli ettari vitati sulle pendici del Vulcano sono 21, posti a Randazzo, Montelaguardia, Campo Re, Calderara, Allegracore, Passopisciaro, Marchesa e Statella. L’Etna Rosso Fragore - Contrada Montelaguardia 2018, ottenute dalle uve dell’omonima Contrada posta ad oltre 700 metri sul livello del mare - è affinato per 14 mesi in barrique di secondo e terzo passaggio ed è, insieme a Contrada Marchesa, l’etichetta apicale dei Nerello Mascalese in purezza, prodotti dall’azienda. I suoi aromi passano da rimandi balsamici e di grafite a tocchi di piccoli frutti rossi e bacche selvatiche, ad introdurre una bocca ben profilata, succosa e sapida.

