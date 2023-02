Dopo l’annuncio della chiusura del Noma si è riaperto il dibatto: il fine dining è sostenibile?

Da Identità Golose, le riflessioni sul un concetto di sostenibilità che non è solo economica o ambientale, ma anche culturale. Le parole di chef come Giuseppe Iannotti (Kresios), Andrea Aprea (Ristorante Andrea Aprea), Caterina Ceraudo (Dattilo), Franco Pepe (Pepe in Grani), Andoni Luis Aduriz (Mugaritz) e Cristiano Tomei (L’Imbuto), e le riflessioni di Davide Rampello, professore universitario, consulente culturale, e Marta Cotarella di Intrecci, la scuola di alta formazione di sala della famiglia Cotarella.

Copyright © 2000/2023