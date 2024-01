“Dopo le Feste non dobbiamo fare la dieta, ma riequilibrarci. Con due dita di vino ai pasti”

“Dopo le Feste non bisogna fare la dieta, ma riequilibrare ciò che abbiamo squilibrato. Perché non è il digiuno che ci fa stare bene, ma 5 pasti al giorno in cui triplicare le verdure, dimezzare i grassi, aumentare legumi e carboidrati e aggiungere pesce e carne bianca, accompagnati a pranzo e cena da due dita di vino, per portare qualità e positività a tavola e nella vita”. Parola, a WineNews, del nutrizionista Giorgio Calabrese. Il trend 2024? “I cibi semplici, dagli spaghetti al pomodoro alle verdure di stagione, con un occhio alla bilancia e l’altro al portafoglio”.

