Dpcm, parla la ristorazione: a WineNews Cristina Bowerman, Chicco Cerea ed Enrico Bartolini

Nelle voci di alcuni degli chef più importanti del Belpaese, la critica alla misura che impone la chiusura alle 18 dei ristoranti di tutta Italia. Una misura che, secondo i ristoratori, è ingiusta, penalizza tutto il settore e soprattutto i tanti che hanno investito per osservare regole e protocolli anti Covid. Con molte imprese che rischiano di non superare la crisi, e non solo per il pur importante impatto economico legato alla Pandemia.

