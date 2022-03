Dr. Fischer, Aoc Mosel Riesling Okfen Bockstein Kabinett 2019

Ottenuto dal Cru Bockstein la cui fama è solidamente riconosciuta, grazie ai suoi suoli in cui regna l’ardesia, il Riesling 2019 di Dr. Fischer, possiede profumi di cedro, mango, pietra focaia e lievi cenni di grafite. In bocca, trionfa il classico contrasto tra dolcezza e acidità che rende il sorso dinamico, goloso e appagante. Martin Foradori, personaggio di grande intuito imprenditoriale, è uno dei protagonisti del successo enologico altoatesino, trasformando la sua azienda di Termeno in un vero e proprio modello per l'intero Sud Tirolo, con vini che possono contare su una qualità media altissima, ponendo il marchio Hofstätter fra le principali firme del Bel Paese in bottiglia e tra i principali elementi dinamici di tutto un territorio. Nel 2014, nasce invece l’incontro di Hofstätter con il Riesling, varietà per scelta non coltivata nei propri vigneti altoatesini, con il progetto Weingut Dr. Fischer - Bocksteinhof, nel cuore della Mosella enoica, la zona dove questa varietà trova uno dei suoi luoghi d’elezione assoluta. La cantina tedesca acquisita ha alle spalle una solida tradizione vitivinicola e si trova nel villaggio di Ockfen, all’interno della valle in cui il fiume Saar si unisce con la Mosella, con i vigneti completamente coltivati a Riesling e per molta parte classificati nella piramide qualitativa della denominazione come “Grosse Lage” (l’equivalente dei Grand Cru francesi).

(are)

Copyright © 2000/2022