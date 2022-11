Drusian, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Rive di Collalto

Questo Rive di Collalto - dal carattere riservato, vegetale al naso e cremosissimo in bocca, dove si apre a piacevoli sapori di frutta bianca e mandorla amara - ha inaugurato il progetto triennale “Le Rive, la nostra Fierezza”: per i prossimi 3 anni, infatti, Drusian rilascerà un'etichetta dedicata alla miglior raccolta dell'anno da una delle Rive di sua proprietà, proprio per valorizzare la peculiarità che ognuna di esse riesce ad esprimere. Questa nuova idea si affianca alla Collezione Mete Eccelse e alla Collezione Valdobbiadene, che Francesco Drusian ottiene dagli 80 ettari situati della Docg: patrimonio vitato che ha preso forma a partire dalla fine dell'Ottocento per opera del bisnonno.

(ns)

Copyright © 2000/2022