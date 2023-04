DUBL, Spumante Brut Edition I

Dubl (che vuole dire “doppio” e si pronuncia come si scrive) è un progetto che nasce nel 2004 dalla volontà di Feudi di San Gregorio di sperimentare il Metodo Classico sui vitigni autoctoni campani, “un incontro con la spumantizzazione che permettesse di valorizzare e amplificare ancor meglio la bellezza delle nostre varietà autoctone”. Così Antonio Capaldo, presidente di Feudi di San Gregorio racconta gli inizi di un percorso su cui si è incamminata con il supporto del celebre champagnista Anselme Selosse, e che in venti anni circa si è evoluto e maturato fino al lancio di Dubl come società produttiva e marchio autonomo e alla proposta delle due cuvées Metodo Classico Dubl Brut Edition I e Dubl Rosè Edition I. Dubl Brut Edition I nasce da oltre 50 piccoli vigneti, di circa 15 anni d’età, situati nei comuni di Tufo, Santa Paolina e Montefusco (in provincia di Avellino). Le uve sono raccolte a mano e vinificate separatamente “e poi creiamo la nostra cuvée in base all’armonia che intendiamo raggiungere”, osserva Pierpaolo Sirch, responsabile della produzione. Nel bicchiere presenta un colore giallo paglierino, con riflessi dorati, il perlage è fine e persistente. Al naso spiccano sentori fruttati di pesca e mela golden, seguiti da note di fiori bianchi e da toni minerali. Al palato è fresco, sapido, armonico. Si abbina perfettamente con antipasti e primi piatti a base di frutti di mare e crostacei.

(Cristina Latessa)

