Duca di Salaparuta, Sicilia Igt Nero d'Avola Duca Enrico 1985

Vino icona dell'enologia italiana, Duca Enrico, primo Nero d'Avola in purezza nella storia dei vini siciliani, è stato prodotto per la prima volta nel 1984 da Franco Giacosa, e negli anni a seguire da Giacomo Tachis. È un vino ricco di fascino, che nasce solo da alcune selezionatissime vigne all'interno della Tenuta di Suor Marchesa, sulle colline di Riesi. È un vino di struttura perfetta che dopo anni di invecchiamento al palato porta una freschezza persistente e un tannino deciso che lo rende indimenticabile. La seconda annata di questo grande rosso è stata proposta in degustazione, assieme ad altre nove storiche edizioni, presso la sede Fis-Federazione italiana Sommelier al Rome Cavalieri Hilton. Ed è stato dunque possibile constatare la sua tenuta fantastica, a cominciare dal colore che risulta ancora rosso intenso. All'olfatto si avvertono note di frutti di bosco sotto spirito, sbuffi di torrefazione e caffè tostato, liquirizia, petali di rosa essiccati. Al palato presenta una buona struttura, una bellissima armonia e vivacità, con l'emozione di degustare un vino che dopo 38 anni offre un sorso grandemente apprezzabile.

(Cristina Latessa)

