È già tempo di classifiche internazionali, con la “Top 100 Best Buys” 2021 di “Wine Enthusiast”

È appena iniziato l’autunno, con mezza Europa (ovvero oltre la metà del vigneto mondiale) ancora in piena vendemmia, e già inizia la stagione delle grandi classifiche internazionali dedicate al vino. A suonare la campanella, come sempre, è la “Top 100 Best Buys” 2021 del magazine “Wine Enthusiast”, che mette in fila i migliori vini per rapporto qualità prezzo (al massimo 15 dollari allo scaffale). Come sempre ben nutrita la selezione italiana (l’Italian editor della rivista è Kerin O’Keefe, ndr), con il Belpaese presente con 11 etichette, dietro ai padroni di casa degli Stati Uniti con 38, e alla Francia con 13. E se il n. 1 in classifica è il Cabernet Sauvignon 2018 di Chateau Ste. Michelle, dalla Columbia Valley, nello stato di Whashington, il migliore degli italiani è il Bardolino Chiaretto 2020 di Gorgo, al n. 17, seguito dal Primevo 2019 Lambrusco di Sorbara di Villa di Corlo, e ancora dal Chianti Classico Cavaliere d’Oro 2017 di Castello di Gabbiano al n. 41, e dal Roero Arnes 2020 di Malvirà al n. 44. Ancora, posizione n. 53 per l’Acacia Grillo 2020 Doc Sicilia di Colosi, mentre al 61 c’è l’Igt Toscana 2016 di Monte Antico, e al n. 64 il Costa dei Trabocchi Rosato Terre di Chieti 2020 Vallevò di Cantina Frentana. Posizione n. 67, ancora, per l’Argeo Prosecco Doc Rosè 2020 di Ruggeri, seguito al n. 75 dal Montepulciano d’Abruzzo Podere 2019 di Umani Ronchi, la griffe delle Marche. A chiudere la selezione italiana il Balì Aglianico del Vulture 2018 di Cantina di Venosa, al n. 86, e lo Estate Grown Sustainably Farmed Nero d’Avola 2019 Doc Sicilia di Stemmari, al n. 92.

Copyright © 2000/2021