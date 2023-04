É Mastroberardino la prima cantina in Italia ad ottenere la certificazione EIQ per l’enoturismo 

Un “bollino” che attesta l’alto livello di accoglienza enoturistica, tra visite in una cantina costellata da opere d’arte, wine pairing con i prodotti del territorio, esplorazioni dell’antico caveau di famiglia: lo ha ottenuto Mastroberardino, brand storico e tra i più prestigiosi della Campania del vino, prima realtà in Italia ad ottenere la Certificazione EIQ - Enoturismo Italiano Qualificato, che rappresenta un marchio di eccellenza e uno standard condiviso, riconoscibile a livello nazionale ed internazionale.

La certificazione rappresenta un ulteriore step al percorso intrapreso negli ultimi anni da Mastroberardino sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale (la cantina ha già in essere procedure consolidate attraverso le quali vengono tenuti sotto controllo i consumi di combustibile ed energia, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, gli scarti e i rifiuti, ed il loro impatto sul territorio, sulle risorse idriche e sull’aria).

Lo standard EIQ, che include anche quanto previsto dalla normativa nazionale, rappresenta uno strumento per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo del vino in Italia: i suoi requisiti integrano, in un’ottica di gestione ecosistemica del servizio enoturistico, le esigenze delle aziende, del mercato, dei visitatori, dei contesti territoriali e delle professionalità legate al settore. L’obiettivo è un enoturismo progettato, ecosistemico, territoriale, identitario e basato sulle relazioni umane.

