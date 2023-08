“È una fase complessa per le imprese del vino. Ma non esiste una ricetta universale per superarla”

A WineNews Luca Castagnetti, alla guida di “Management DiVino by Studio Impresa”, che analizza ogni anno i bilanci depositati di 900 cantine private e cooperative, per un “panel” da 13 miliardi di euro di fatturato: “il quadro è complicato, ma ci sono macro trend di lungo periodo che fanno pensare positivo. Nell’immediato molte aziende soffriranno, soprattutto pensando ai margini, ma non non mancherà chi crescerà comunque. È il momento che le aziende si guardino all’interno e capiscano che strada vogliono percorrere e si riorganizzino di conseguenza”.

