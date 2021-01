Eccellenze Campane Verace Sudd

Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e a Roma, con lo spin-off Verace Sudd. Riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del settore di riferimento, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, nella logica della filiera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni e i migliori interpreti regionali. Eccellenze Campane è, infatti, l'unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si consumano prodotti gastronomici di alta qualità, sostenibili, accessibili ed economici. Protagonisti del menù, una vera e propria “religione”, solo gli ingredienti del territorio, che, lo sappiamo, è in grado di offrire davvero il meglio. Una cucina mediterranea ed erede di una civiltà antichissima, che sa di terra, quanto di mare. Nei locali fisici di Via Brin e di Via Partenope, come con il servizio d’asporto, il meglio della cucina partenopea coerente e senza compromessi.

