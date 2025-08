Ecco i libri che raccontano la migrazione italiana in Italia e all’estero, storie di vini e persone

“Pagadebit. Un vino che non molla mai” di Ortenzio Brunelli, “Radici” di Roberto Cipresso, “Un’isola nell’isola” di Guido Dandrea e “Le mani di cuor di vite” di Luigino Vador. Sono i libri vincitori del concorso letterario “Racconti intorno al Vino”, edizione n. 5, la rassegna che si pone l’obiettivo di sostenere, attraverso la scrittura, la cultura del vino e il racconto dei territori e dei loro personaggi che di questa cultura sono i custodi, promosso dalle Città del Vino e dedicato alla memoria di Nino D’Antonio, figura di spicco nel panorama culturale italiano (giornalista, scrittore, saggista e amico delle Città del Vino). Quest’anno, per la prima volta, è stato assegnato anche il Premio Internazionale, riservato al miglior racconto proveniente dall’estero e per il quale è stato scelto “Lo scantinato di mio Nonno” di Rosane Tremea.

Tutti racconti che ruotano attorno allo stesso fil rouge: “La migrazione italiana in Italia e all’estero, storie di vini e di persone”. È stato questo il tema scelto dalle Città del Vino per l’edizione 2025, un argomento profondo che celebra il legame tra territori enologici e identità culturale, esplorando le vicende di chi, portando con sé le tradizioni vinicole, ha saputo creare eccellenze in terre lontane o in nuove regioni italiane.

I premi, da 500 euro ciascuno, sono stati messi a disposizione Gruppo Ermada Flavio Vidonis, promotore del festival letterario “Duino & Book” (un evento che anima Duino Aurisina, simbolo di connessione culturale al confine del Carso), mentre sarà la casa editrice Jolly Roger ad occuparsi di unire i racconti vincitori, pubblicare il libro e distribuirlo.

La premiazione vera e propria si terrà, invece, nella Convention d’Autunno delle Città del Vino a Marino, appuntamento istituzionale di “Castelli Romani Città Italiana del Vino 2025”, in programma dal 26 al 28 settembre.

