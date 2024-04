Eisacktal Kellerei, Doc Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Aristos 2022

Giornate estive calde e notti rigide in vendemmia che creano un microclima ideale; vigneti eroici che arrivano a mille metri di altezza sul livello del mare: sono queste le caratteristiche della valle Isarco, territorio tra i più vocati dell’Alto Adige, che si trova nella zona di Chiusa e Bressanone. La viticoltura, quasi abbandonata alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è rifiorita nel 1961 con la nascita della Cantina Produttori Valle Isarco, che da 24 soci fondatori oggi ne conta 135, impegnati su 150 ettari di vigneti da Bolzano a Sud di Bressanone e rappresentando la più piccola cantina sociale dell’Alto Adige. La cooperativa, nel recente passato, ha investito molto sia in cantina che nei vigneti, dove sono coltivate quattordici varietà in un’area, che non è collinare ma montuosa: dieci a bacca bianca e quattro rossa. Dalla cantina - che produce 950.000 bottiglie - il 98% della produzione è fatta di vini bianchi, dove primeggia la varietà Kerner. Il Sylvaner Aristos 2022, ottenuto dall’omonimo vitigno di origine austriaca (incrocio tra Österreichisch Weiss e Traminer), è fermentato in parte in legno grande per poi completare l’affinamento sui suoi lieviti per 7 mesi in acciaio. I suoi profumi rimandano alla pesca, alla rosa e alla mela, con tocchi agrumati ed erbacei. In bocca il sorso è accattivante, rotondo e dinamico, terminando gradevolmente croccante e ancora agrumato.

