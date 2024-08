El Camineto - Cortina d’Ampezzo (BL)

Il ristorante El Camineto di Cortina d’Ampezzo propone una cucina che comprende piatti creativi (come i paccheri alla vodka) e i classici ampezzani rivisitati (canederlo arrostito di puccia secca e speck; cremoso al rafano e cappuccio rosso; o la pappardella d’ortica ripiena di stracotto di cervo al tartufo nero, purea di patate e tortillas di riso; o il controfiletto di cervo, foie gras d’anatra, cavolo nero e ribes rosso). Un menu che sa arricchire la cucina dolomitica con mirate incursioni anche su piatti dalle materie prime marittime come nel caso del baccalà mantecato su polenta di strolo o la polentina bianca con seppioline in umido o gli spaghetti con le arselle o il tataki di tonno rosso al sesamo laccato al mirtillo nero e patate duchessa. Lo storico locale, aperto nel 1968, con vista mozzafiato sulle pendici delle Tofane e tra i principali crocevia dei vip a Cortina, è stato rilevato nel 2023 dalla società Majestas che opera nell'hospitality e di cui Flavio Briatore controlla metà delle quote.

