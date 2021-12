Eleva, Doc Valpolicella Classico Fralibri 2020

Racconta nel calice il paesaggio quasi lunare da dove nasce - una collina di roccia e marmo veronese nel cuore della Conca D’Oro della Valpolicella, a Sant’Ambrogio - il Fralibri Valpolicella Classico 2020 della Cantina Eleva, 6 ettari di vigneto in corpo unico su terrazzamenti e marogne, guidata da Davide Gaeta. Quello realizzato dall’enologa Raffaella Veroli, su questo fazzoletto di terra pregiatissima in cui, incassata nella roccia, invisibile agli occhi, dimora la cantina Eleva, è un vino che esprime tutto il fascino intrigante ed al tempo stesso immediato del vino simbolo del territorio. Nel calice, in grande equilibrio, emergono un frutto maturo ma ancora croccante che già affascina gli occhi con il suo rosso rubino intenso e limpido, e che poi conquista il naso prima ed il palato poi, in perfetta corrispondenza tra olfatto e gusto, e che esprime equilibrio con un’acidità importante e tannini già rotondi, e una salinità nel sorso che invitano a bere e ribere ancora. Perfetta sintesi delle caratteristiche della Corvina Veronese, uvaggio prevalente al 40%, accompagnato e valorizzato dal Corvinone (20%), Rondinella (25%), e da un 15% restante fatto di pennellate di Croatina, Teroldego, Rebo, Merlot e Oseleta, in regime biologico. Un vino universale: piacevolissimo, leggermente fresco, come aperitivo tutt’altro che banale, ha la stoffa per accompagnare un pasto importante fatto di sapori decisi.

