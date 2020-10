Eleva, Docg Recioto della Valpolicella Classico Tomo XIV 2015

Il Recioto Tomo XIV è ottenuto a partire da uve appassite per 120 giorni nei fruttai, affinandosi poi in tonneau. La versione 2015 possiede profilo olfattivo mette in evidenza profumi di frutta rossa matura e in confettura, vaniglia, noce, cannella e tabacco. Al gusto il sorso è immediatamente morbido e invitante per poi allargarsi al palato diventando avvolgente, ampio e intenso. Eleva si trova in posizione “alta”, a quasi 300 metri sul livello del mare, ed “elevare” è termine che in enologia significa affinare, in particolare in legno, una pratica utilizzata sui vini più importanti. I vigneti della Tenuta Piovesole, in località Conca d’Oro, a Sant’Ambrogio di Valpolicella, sono sei in un corpo unico. Le vigne, biologiche (e il 2018 è la prima annata a battezzarne la conversione), sono allevate a Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Croatina, Teroldego, Oseleta e Merlot. L’età media dei vigneti va dagli 8 anni (per il Merlot e il Teroldego) ai 15 anni. Il progetto prende il via grazie a Franca Maculan, co-fondatrice dell’associazione Le Donne del Vino, che, purtroppo, dopo aver acquistato la tenuta, scopre di essere gravemente malata, comprendendo di non poterne vedere i frutti. Intesta allora la proprietà ad un ente benefico, dove lavorava l’enologa Raffaella Veroli, che insieme al docente universitario Davide Gaeta, s'incarica di realizzare il sogno di Franca: Eleva, appunto.

