Elvio Cogno, Docg Barolo Ravera 2020

Il Barolo Ravera 2020 è complesso ed elegante nei suoi profumi di gelso, mirtilli, fragoline selvatiche, erbe aromatiche, rose appassite e agrumi. In bocca il sorso è ampio e teso dalla progressione solida e articolata, che termina in un finale di grande persistenza. 17 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 130.000 bottiglie, identificano l’azienda di proprietà di Valter Fissore e Nadia Cogno, continuatori del percorso tracciato dal suo fondatore Elvio Cogno, che la avviò nel 1990. Fermentazioni lunghe e sobrio apporto del rovere caratterizzano le etichette aziendali, dalla cifra stilistica solida e costante, di impronta tendenzialmente classica.

