Emporio Armani delivery

In tempi di corona virus, anche i ristoranti legati ai grandi marchi della moda si sono lanciati nel mondo del delivery. Lo ha fatto Giorgio Armani, per inciso uno dei più attivi sul fronte degli aiuti per l’emergenza sanitaria, sia economici che pratici. Sia l’Emporio Armani Caffè e Ristorante di Milano, come quello di Bologna, ma anche il ristorante Nobu, che si trova all’interno del negozio Emporio Armani di Milano e Armani Restaurant 5th Avenue di New York. L’offerta, naturalmente, è stata variegata e decisamente prelibata, non lasciando di certo anche i palati più raffinati senza l’opportunità di gustare a casa piatti intriganti e innovativi come lo stile della Maison ha da sempre messo in primo piano. Ecco allora, per fare un esempio, il menu del Nobu che fonde la cucina giapponese con influenze peruviane e italiane: ravioli di wagyu e cipolla caramellata, salsa nashi pear e burro tartufato; branzino cileno con salsa di riso integrale; astice in salsa wasabi e pepe nero; rock shrimp tempura con 3 salse.

