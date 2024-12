Encry, Aoc Champagne Extra Brut Grand Cuvée Grand Rosé

Lo Champagne Grand Cuvée Grand Rosé si presenta alla vista di un bel colore rosa corallo luminoso dai riflessi color rame, con perlage fine e persistente. Al naso i profumi rimandano al mandarino, alle fragole di bosco, alla pesca, ai fiori di gardenia e rosa, alla sfoglia salata appena sfornata e alla pietra focaia. In bocca il sorso è decisamente vivace, con l’effervescenza a garantire agilità e dinamica alla progressione, terminando in un finale dai rimandi balsamici. I vigneti sono solo tre ettari e mezzo ma si trovano nell’areale Grand Cru di Le Mesnil sur Oger, nel cuore della Côte des Blancs e poi c’è la produzione di Champagne fatta insieme a un gruppo di altri produttori per un totale di 150.000 bottiglie all’anno. Questa è la “carta d’identità” di Encry di Enrico Baldin e Nadia Nicoli due veneti in mezzo alle bollicine più esclusive del mondo, che sono gli unici produttori italiani di Champagne. Un’avventura cominciata nel 1998, partendo da esperienze diverse (Enrico Baldin è un architetto paesaggista e Nadia Nicoli è impegnato nella cosmesi), con la trasformazione della proprietà di Jean Michel Turgy in una piccola Maison. Turgy, infatti, intesta 3 ettari a vigneto, sui suoi 12 totali, alla coppia, come compenso per il progetto di ristrutturazione aziendale a firma di Enrico Baldin e dà una mano ai due novelli produttori di Champagne anche con il recupero del marchio “Blache Estelle”.

