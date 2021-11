Endrizzi, Doc Trento Piancastello Zero 2016

A riposo sui propri lieviti per 48 mesi, il Piancastello Zero 2016 propone profumi di bella finezza, scanditi da ricordi di mela, crosta di pane e pietra focaia. In bocca, il sorso è pulito e scattante, sapido e non privo di contrasti. Solida realtà familiare quella degli Endrici, ormai alla quinta generazione di vignaioli, da quando nel 1885 Francesco ed Angelo fondarono questa cantina, introducendo, tra i primi in Trentino, le varietà bordolesi e valorizzando Lagrein e Teroldego. Si deve, invece, a Paolo e Christine e ai loro figli Lisa, Maria e Daniele, la svolta eco-sostenibile: in cantina, con tutti i 55 ettari a vigneto di proprietà coltivati a biologico, e nella promozione della biodiversità del territorio trentino.

Copyright © 2000/2021