Enoclub - Alba (CN)

Il ristorante “Enoclub” di Alba, oltre ad essere riconosciuto da più parti come il ristorante d’impronta tradizionale di riferimento, è ormai saldamente anche il ritrovo preferito dei più importanti produttori di Barolo (giusto di qualche mese fa la cena del nostro direttore Alessandro Regoli con Roberto Conterno). Lo chef braidese Marco Serra esalta una cucina che rinnova la tipicità senza snaturare sapori e ingredienti, basati su materie prime a chilometri zero che variano in base alle stagioni, nel rispetto delle ricette che hanno reso le Langhe un baluardo dell’enogastronomia nazionale. Carta dei vini, naturalmente, come suggerisce del resto il nome del locale, di straordinaria ricchezza con oltre 600 etichette provenienti dai luoghi simbolo del territorio e che spazia anche in profondità tra le varie annate.

LA TOP 5 DI “ENOCLUB”

1) Roagna, Barolo Pira Vecchie Viti 2010 - € 300,00

Difficile stabilire se i Roagna producano meglio i Barolo o i Barbaresco

2) Mascarello Giuseppe & Figli, Barolo Monprivato 2013 - € 300,00

Il Cru Monprivato di Giuseppe Mascarello è come sempre di riferimento

3) Giacomo Conterno, Barolo Arione 2015 - € 300,00

Dall’ultimo Cru acquisito dall’azienda di Monforte, un altro straordinario Barolo

4) Cavallotto, Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe 2009 - € 180,00

Uno dei simboli del ritorno al classicismo enoico in terra di Langa

5) Cappellano, Barolo Otin Fiorin "Piè Rupestris" 2001 - € 750,00

Vino affascinante e con una straordinaria storia alle spalle

