Enofficina - Roma

Enofficina è l’enoteca con cucina di Alessandro Cappello in Via Trionfale, nel quartiere Prati - Trionfale di Roma. La carta del beverage è ricca, curata dallo stesso Cappello e da Valerio Capriotti, suo collaboratore di sala. Oltre a vini, quasi tutti italiani, non manca una vasta gamma di Champagne, birre e mixology. In cucina si distingue lo chef Mario Schiano. Valgono di sicuro l'assaggio i croissants, in particolare quelli con con Stracciatella di Andria e alici di Cetara, oppure con Prosciutto crudo, formaggio comté e germogli. Ottima la Torta al testo con salsiccia al mirto, verdure e pecorino sardo o con Prosciutto spagnolo e pomodorini confit. Il ristorante propone anche grandi classici di stagione, come l’estivo Cous cous con caponatina di verdure, sfilaccio di maialino nero, semi di sesamo e menta e l’autunnale controfiletto di vitello, patate al forno schiacciate, demiglass di porcino e la sua polvere. Tra i dolci, consigliamo la spuma di crema al limone o il tiramisù al pistacchio di Sicilia.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2024