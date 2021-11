Enoteca Bistrot Flor - Milano

Nel centro di Genova, ha da poco aperto i battenti Flor. Un’enoteca che offre un’ampia proposta di etichette, oltre 600 referenze provenienti dall’Italia e dall’estero, scelta nel rispetto della visione - solo vini naturali, precedenza ai piccoli produttori locali e attenzione alla territorialità - dei due soci fondatori Giuseppe Rizzo e Federico Fiori, che hanno costruito un percorso imprenditoriale iniziato a Milano e destinato ad approdare anche a Verona, Torino, Firenze e Roma. Ma non solo. Il locale offre anche un uguale attenzione alle referenze gastronomiche, con prodotti di piccoli artigiani del cibo, che prediligono le lavorazioni tradizionali e le materie prime del territorio. In via Govoni a Milano, poi, ci sono “le scarpette”, il meglio che si tiene alla fine per essere scarpettato, che qui diventa la pietanza stessa. Le ricette variano a seconda della stagionalità e si articolano tra il ragù a lenta cottura, il baccalà mantecato oppure la crema di patate con le acciughe e vengono ultimate nella cottura a bassa temperatura direttamente in enoteca.

