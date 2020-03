Enoteca Caffé Roma

A Costigliole d’Asti, il Bar Roma è una vera e propria istituzione. Nel 1984, lo hanno rilevato due giovani sposi, Anna Roggero e Gino Risso, ma la svolta arriva nel 1988. Gino era stufo di condurre un bar come tanti e così decise di dedicare al vino piemontese il suo locale. Da allora Barbera, Spumanti di territorio, Barbaresco, Barolo, Dolcetto, Moscato d’Asti, sono diventati protagonisti al calice, mentre cresceva anche la proposta gastronomica, tutta all’insegna della cucina tradizionale. Poco per volta, il “Bar Roma” ha messo da parte le antiche origini generiche per diventare sempre di più “casa del vino”, fino a trasformarsi nella struttura di oggi, “Enoteca Caffè Roma”, sottotitolata “Enoteca con cucina”. Anche se i piatti del territorio hanno poco per volta preso il sopravvento a partire dalla bagna cauda, per proseguire con i ravioli del plin, vitello tonnato e per finire Bunet, accanto ai salumi e alla Robiola di Roccaverano, la tradizione di servire il vino al calice è rimasta inalterata.

