Enoteca Damarco - Torino

L’Enoteca Damarco di Torino ha una storia ultra-centenaria alle spalle ed è un punto di riferimento per gli appassionati della città della Mole e non solo. Oggi offre ai suoi clienti una completa scelta tra i migliori vini delle Langhe e del resto dell’Italia, “condensato” in 4.000 referenze, senza trascurare l’Europa, in particolare la Francia, e i vini del Nuovo Mondo:



COSA VENDE



Pescaja, Roero Arneis 2021 - € 5,75

Bella fragranza e facilità di beva per questo bianco da uve locali

Domaine Jacky Marteau, Loira Sauvignon 2020 - € 8,25

Profumi intensi e fragranza gustativa per un Sauvignon ben profilato

Maison Castel, Pays d’Oc Gewürztraminer 2020 - € 6,00

Successione di fiori e frutti esotici che anticipano una bocca dolce e appagante

The Cloud Factory, Nuova Zelanda Sauvignon Blanc 2020 - € 10,25

Declinazione “nuovomondista” di uno dei vitigni internazionali più diffusi

Cantina Colosi, Salina Bianco 2021 - € 8,75

Suggestioni mediterranea in un bianco sapido e gustoso

Massimo Marengo, Ruché di Castagnole Monferrato 2020 - € 8,25

Vitigno di antica coltivazione, pepato nei profumi e molto sapido in bocca

Marco Porello, Barbera d’Alba Mommiano 2020 - € 7,00

Rosso dalla bevibilità sempre molto accentuata

Gatto Pierfrancesco, Barbera d’Asti Robiano 2020 - € 6,25

Un’altra Barbera sfumata nei profumi e godibile nel sorso

Portinale, Nebbiolo d’Alba Tommaso 2018 - € 6,00

Rosso ben profilato al palato e dai tratti aromatici nitidi

Renato Ratti, Langhe Nebbiolo Ochetti 2020 - € 14,75

Buone sensazioni per un rosso ottenuto in un’annata interessante

COSA CONSIGLIA



Poderi Luigi Einaudi, Barolo Coste Grimaldi 2017 - € 48,25

Barolo soprattutto raffinato e dal carattere ben definito

Vajra, Barolo Coste delle Rose 2016 - € 57,75

Da una delle aziende di riferimento un Barolo di esecuzione ineccepibile

Francesco Rinaldi e Figli, Barolo Brunate 2017 - € 52,75

Buona compattezza gustativa anticipata da aromi ben profilati

Marziano Abbona, Barolo Ravera 2015 - € 39,00

Da uno dei Cru più noti un rosso dal notevole fascino

Massolino, Barolo 2018 - € 28,50

Robusto e austero, come i miglior Barolo sanno essere

Cavallotto, Barolo Bricco Boschis 2017 - € 63,00

Una delle espressioni più nitide della sottozona di Castiglione Falletto

Comm. G.B. Burlotto, Barolo Acclivi 2017 - € 54,00

Garanzia di ottima esecuzione e tratti raffinati il Barolo di questa cantina

Domenico Clerico, Barolo del Comune di Monforte d’Alba 2017 - € 40,00

Rosso dai profumi definiti e dal gusto ben bilanciato

E.Pira & Figli - Chiara Boschis, Barolo Mosconi 2017 - € 84,25

Sempre intrigante il Barolo ottenuto da questo Cru nella declinazione Pira

Elio Grasso, Barolo Gavarini Chinera 2017 - € 76,75

Ben eseguito nelle componenti aromatiche, gustoso nel suo sviluppo gustativo

