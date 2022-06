Enoteca dell'Angolo - Falconara Marittima (AN)

via Trento, 25

L’Enoteca Dell’Angolo della famiglia Paolinelli, commercianti di vino che decidono nel 1978 di passare all’attività di enotecari, è da allora punto di riferimento per gli appassionati di Falconera ed oggi uno dei centri più specializzati nelle Marche per la vendita di bottiglie, diventando anche luogo d’elezione per i professionisti del settore:

COSA VENDE

La Vite Maritata, Rosso Piceno Superiore Cuore 2019 - € 12.00

Rosso succoso e pieno dalla beva piacevolmente rilassata

Pietramore, Trebbiano D’Abruzzo Superiore Ursa Minor 2018 - € 16.00

Fragrante nella sua progressione gustativa, quanto ben centrato nei suoi aromi

Simone Capecci, Offida Pecorino Ciprea 2021 - € 13.00

Bianco immediatamente piacevole e dal carattere non banale

Silvano Strologo, Marche Incrocio Bruni 54 Fior D’Acasia 2021 - € 8.00

Vitigno (Sauvignon e Verdicchio) di diffusione esclusivamente marchigiana

Terredora di Paolo, Vesuvio Lacryma Christi 2020 - € 15.00

Gusto sapido e incalzante che accompagna un naso altrettanto roccioso e vivace

Weingut Brundlmayer, Niederösterreich Grüner Veltliner L&T 2020 - € 20.00

Bianco austriaco affilato e quasi tagliente

Cològnola, Verdicchio Castelli Jesi Classico Superiore Ghiffa 2019 - € 12.00

Anice e mandorla fresca nei profumi di questo Verdicchio dalla timbrica classica

Fondazione Mach, Trento Mach Riserva del Fondatore 2017 - € 40.00

Spumante ben profilato e piacevolmente fragrante

Fallet-Crouzet, Champagne Grand Cru Blanc de Blancs - € 60.00

Champagne di buona fattura, prodotto da un piccolo viticoltore

Castello di Donoratico, Bolgheri Rosso Castello di Donoratico 2017 - € 40.00

Sensazioni mediterranea sono la firma inequivocabile dei rossi del bolgherese

COSA CONSIGLIA

Collestefano, Verdicchio Matelica 2020 - € 10.00

Probabilmente il miglior Verdicchio di Matelica, ancora dal prezzo imbattibile

Sartarelli, Verdicchio Castelli Jesi Classico Superiore Tralivio 2020 - € 15.00

Lettura tradizionalista del Verdicchio che continua ad avere i suoi aficionado

Podere L’Infinito, Verdicchio Castelli Jesi Classico Superiore Cor de Leone 2019 - € 25.00

Ricco nel suo profilo aromatico, possiede gusto sapido e continuo

Colonnara, Verdicchio Castelli Jesi Brut Ubaldo Rosi Riserva 2014 - € 33.00

Bollicine di buona tensione aromatica e gustativa

Belisario, Verdicchio Matelica Cambrugiano Riserva 2018 - € 15.00

Uno dei punti di riferimento per il Verdicchio di Matelica

Vignamato, Verdicchio Castelli Jesi Classico Superiore Versiano 2020 - € 12.00

Un Verdicchio dal gusto fragrante e ben bilanciato

Umani Ronchi, Verdicchio Castelli Jesi Classico Riserva 2018 - € 20.00

Non deludono mai i vini della famiglia Bernetti

Bisci, Verdicchio Matelica 2021 - € 12.00

Tratti delicati nei profumi del Verdicchio di Matelica Bisci, dal gusto convincente

Vicari, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Capofila del Pozzo Buono 2021 - € 10.00

Profumi ammiccanti e sorso piacevole dai ritorni floreali e fruttate

Tenute Pieralisi, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Villaia 2020 - € 16.00

Profumi morbidi e sapidi per un bianco dall’impostazione aromatica agrumata

