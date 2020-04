Enoteca Falorni

Greve in Chianti - Firenze

Città: Greve in Chianti - Firenze

Tutto cominciò con la macelleria Falorni nel 1806, a Greve in Chianti una vera e propria istituzione. Oggi a questa attività, ormai punto di riferimento per i gourmet nazionali e non solo, si è unita anche un’enoteca ricavata dai locali sotto il lastricato di Piazza delle Cantine. Oltre 1.000 le referenze con il Chianti Classico protagonista:

COSA VENDE

Bosco del Merlo, Lison Pramaggiore Turranio 2018 - € 13,50

Bianco piacevolmente fruttato e dal sorso leggero e immediatamente piacevole

Bellavista, Franciacorta Nectar - € 45,00

Bollicina di bella fragranza aromatica e dal sorso netto e fine

Querciabella, Toscana Batar 2013 - € 90,60

Bianco di raro spessore prodotto in Toscana di ormai consolidata affidabilità

Antinori, Chianti Classico Gran Selezione Badia a Passignano 2013 - € 45,00

Etichetta che sottolinea il grande lavoro della griffe fiorentina nel Chianti Classico

Castellare di Castellina, Chianti Classico Riserva Il Poggiale 2017 - € 35,10

Costanza qualitativa ormai consolidata per questa Riserva di Chianti Classico

Biondi Santi, Rosso di Montalcino 2016 - € 59,00

Un nome una garanzia: il 2016 è vino raffinato e decisamente ben centrato

Talenti, Brunello di Montalcino 2015 - € 37,00

Aziende di Montalcino che ha mostrato di recente una crescita significativa

Castelgiocondo, Brunello di Montalcino 2010 - € 85,00

Potente e intenso il Brunello di Frescobaldi

Vignamaggio, Toscana Cabernet Franc 2008 - € 52,00

Fragrante e complesso, Supertuscan fra i più intriganti del Chianti Classico

Ornellaia, Bolgheri Superiore 2013 - € 210,00

Etichetta simbolo del successo dell’areale bolgherese

COSA CONSIGLIA

Folonari, Chianti Classico Nozzole 2018 - € 14,40

Coerente e tecnicamente ineccepibile questo Chianti Classico

Colle Bereto, Chianti Classico 2016 - € 16,10

Buone sensazioni da questo rosso della sottozona di Radda in Chianti

Il Molino di Grace, Chianti Classico 2016 - € 16,80

Rosso dallo stile moderno ben eseguito

Colombaio di Cencio, Chianti Classico Riserva I Massi 2016 - € 26,60

Un succoso e serrato Chianti Classico Riserva

Maurizio Alongi, Chianti Classico Riserva 2016 - € 27,10

Probabilmente la sorpresa più convincete della denominazione del Gallo Nero

Frescobaldi, Chianti Classico Gran Selezione Rialzi 2015 - € 41,50

Chianti Classico a marchio Frescobaldi che sembra aver centrato l’obbiettivo

Poliziano, Vino Nobile di Montepulciano 2016 - € 25,10

Una etichetta che non delude mai

Poggio Landi, Brunello di Montalcino 2015 - € 33,00

Buona declinazione del rosso più importante di Toscana

Podere Monastero, Toscana Campanaio 2017 - € 38,00

Classico taglio bordolese alla toscana

Isole e Olena, Toscana Cepparello 2016 - € 76,00

Uno dei Sangiovese chiantigiani che meglio raccontano la grandezza del vitigno

Copyright © 2000/2020