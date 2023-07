Enoteca Frati - Rovato (BS)

via X Giornale, 1

L’Enoteca Frati esiste dal 1969 e rientra fra le attività storiche d’Italia. Da prima ancora, però, Frati è sinonimo di opificio, produttore di liquori e distillati da ricette tramandate per generazioni. La passione per il vino la sfogano nel negozio di Rovato cercando di contagiare i loro clienti: propongono un’ampia selezione di vini nazionali e non, con un occhio di riguardo alla Franciacorta.

COSA VENDE

Jacquesson, Champagne Vauzelle Terme Aÿ Grand Cru 2013 - € 302,00

Blanc de Noirs di grande carattere e personalità

Ruinart, Champagne Dom Ruinart Rosè 2009 - € 379,00

Champagne dal profilo stilistico decisamente classico e intramontabile

Elena Fucci, Aglianico del Vulture Titolo 2019 - € 36,90

Rosso solido e convincente, ormai punto fermo della Lucania enoica

Hochar Pere et Fils, Château Musar 2016 – € 30,00

Uvaggio libanese a base di Cabernet Sauvignon, Cinsault e Carignano

Pianora, Sebino Rosso Pendio 2020 - € 19,50

Uvaggio a base di Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon ben eseguito

Castrum Morisc, Falerio Pecorino 2021 - € 10,00

Bianco dai profumi sfumati e dal gusto sapido e continuo

Borgogno, Derthona Timorasso 2021 - € 32,30

Il bianco piemontese per eccellenza

Travaglini, Gattinara 2019 - € 25,30

Un piccolo classico del Piemonte enoico cosiddetto “minore”

Mazzeschi, Canaiolo Anfora 2021 - € 19,20

Rosso fragrante negli aromi e gustoso nella sua articolazione al palato

Moser, Müller Thurgau 2022 – € 11,50

Piacevole vino fermo prodotto da una cantina a prevalenza spumantistica

COSA CONSIGLIA

Uberti, Franciacorta Magnifecentia Saten 2018 - € 41,00

Una delle etichette che hanno reso grande la denominazione

Monterossa, Franciacorta Flamingo Rosè - € 29,00

Marchio storico della denominazione franciacortine

Gatti, Franciacorta Nature - € 26,70

Vino ben eseguito e di bell’impatto aromatico

Arici, Franciacorta Dosaggio Zero Riserva 2012 - € 57,30

Sapido, incisivo e di bella fragranza

Barone Pizzini, Franciacorta Naturae 2019 - € 30,90

Buone sensazioni da uno spumante prodotto da una cantina votata al biologico

Faccoli, Franciacorta Dosaggio Zero 2018 - € 34,50

Bella resa aromatica per questo spumante dal gusto compiuto e piacevole

La Montina, Franciacorta Quor 2016 - € 42,90

Intenso fin dal colore, è spumante dai profumi chiari e dal gusto solido

Barboglio De Gaioncelli, Franciacorta Saten 2019 - € 22,00

Vino lieve nei profumi e ben profilato nel suo sviluppo gustativo

Ronco Calino, Franciacorta Brut 2015 - € 48,00

Uvaggio a base di Chardonnay e Pinot Nero per questo Millesimato

Villa Franciacorta, Franciacorta Diamant Pas Dosè 2016 - € 32,90

Un “dosaggio zero” dai profumi convincenti e dal gusto impeccabile

