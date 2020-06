via Carlo Pisacane, 2

Indirizzo: via Carlo Pisacane, 2

L’Enoteca Galli di Senigallia si specializza nella vendita di vini e distillati nel 1979 ed oggi è un saldo punto di riferimento per tutti gli appassionati di vino marchigiani, fornendo un servizio di consulenza anche per i ristoratori dell’areale. La proposta in termini di etichette è assai articolata e tocca tutte le zone di produzione più significative:

COSA VENDE

Tenuta di Carleone, Chianti Classico 2018 - € 19.00

Probabilmente una delle novità più recenti e convincenti nella terra del Gallo Nero

La Distesa, Marche Bianco Terre Silvate 2019 - € 12.00

Verdicchio integrato da una quota di Trebbiano e Malvasia, secondo la tradizione

Rocco di Carpeneto, Vino Rosso Aur Oura 2018 - € 9.50

Vino a dir poco radicale e fuori da ogni schematismo

Hauner, Salina Bianco 2018 - € 12.00

Carricante, Grillo e Inzolia dal carattere decisamente salino

Villa Papiano, Sangiovese di Romagna Papesse 2018 - € 12.00

Un Sangiovese di Romagna che nasce sulle pendici degli Appennini

I Clivi, Ribolla Gialla 2018 - € 12.00

Ribolla Gialla dallo stile volutamente leggero ed elegante

Casa Coste Piane, Prosecco di Valdobbiadene - € 12.00

Un Prosecco (a)tipico rifermentato in bottiglia, deliziosamente succoso

Vergnes, Blanquette De Limoux - € 13.00

Cuvée a base di Mauzac, Chenin e Chardonnay, vinificata con Metodo Classico

Lucien Jacob, Hautes Cotes de Beune Blanc 2017 - € 23,00

Chardonnay borgognone di buona definizione

Markus Scholtes, Mosel Riesling Trocken 2018 - € 15,00

Ottenuto dalle vigne più giovani, fermenta ed affina in acciaio

COSA CONSIGLIA

Fattoria Coroncino, Castelli di Jesi Verdicchio Classico Superiore Il Coroncino 2018 - € 12.00

Verdicchio affinato in acciaio e per una piccola parte in legno vecchio

Tomassetti, Marche Bianco Fricò 2018 - € 10.00

Blend di Trebbiano, Verdicchio, Malvasia e Moscato dalla spiccata personalità

Clara Marcelli, Pecorino Irata 2018 - € 12.00

Pecorino marchigiano dalla personalità fragrante e marina

Fattoria San Lorenzo, Marche Bianco Campo delle Oche 2015 - € 16.50

Bianco fortemente caratteriale e capace di garantire un buon potenziale evolutivo

Andrea Felici, Castello di Jesi Verdicchio Classico Superiore 2018 - € 13.50

Uno dei Verdicchio più acclamati nel recente passato

La Calcinara, Rosso Conero Cacciatore di Sogno 2018 - € 10.00

Rosso generoso affinato per 18 mesi in legno grande e acciaio

Vigna della Cava, Marche Rosato Flo 2019 - € 10.00

Un vino leggiadro e fragrante da uve Montepulciano

Liana Peruzzi, Metodo Classico Dosaggio Zero 2015 - € 20.00

Verdicchio spumantizzato dal carattere deciso e originale

Sergio Marani, Verdicchio di Matelica Oppano 2018 - € 15.00

Profumi sottili e gusto deciso per questo Verdicchio da single vineyard

Cavalieri, Verdicchio di Matelica Gegè 2017 - € 13.00

Verdicchio di espressività genuina e schietta

