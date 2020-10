Enoteca Jazz & Wine

via Matteotti, 76

Situato nel centro storico di Cormòns, Jazz&Wine nasce nel 2002 come una piccola enoteca, intima e soffusa, con l'intenzione di proporre e far conoscere i vini del territorio e abbinarli non solo a salumi e formaggi della zona ma soprattutto a buona musica: da questo il nome. A rotazione si possono degustare i vini del Collio, ma anche quelli delle zone limitrofe con qualche chicca da fuori regione e fuori Italia:

COSA VENDE

Branko, Collio Friulano 2019 - € 24,00

Interpretazione sicura e ben fatta del bianco protagonista assoluto del Collio

Carlo di Pradis, Collio Sauvignon 2018 - € 18,00

Profumi di frutta tropicale ed erbe aromatiche per una bocca solida e gustosa

Magnas, Collio Friulano 2018 - € 19,00

Bianco dal carattere varietale di buona nitidezza

Buzzinelli Maurizio, Friuli Isonzo Refosco 2018 - € 16,00

Accenti pepati e un fruttato rigoglioso per un vino dalla beva fresca e rilassata

Kitzmüller, Collio Malvasia 2019 - € 19,00

Freschezza e piacevolezza sempre ben in evidenza nelle etichette di Kitzmüller

Terre del Faet, Collio Malvasia 2018 - € 18,00

Buona interpretazione di uno dei vitigni simbolo del Friuli enoico

Simon di Brazan, Venezia Giulia Cabernat Franc 2018 - € 18,00

Profumi erbacei di edera ed erba tagliata ad anticipare un sorso solido e saporito

Vosca, Collio Malvasia 2019 - € 23,00

Non manca di temperamento e personalità la Ribolla di Vosca

Kurtin, Ribolla Gialla Spumante Brut - € 16,00

Versione spumante di un vitigno di sicura versatilità

Vignaioli Specogna, Colli Orientali Verduzzo 2018 - € 16,00

Sorso leggiadro e profumi delicati ne fanno un vino immediatamente piacevole

COSA CONSIGLIA



Colle Duga, Collio Merlot 2018 - € 24,00

Buone sensazioni complessive nel sorso di questo raro rosso dell’areale

Keber Edi, Collio Bianco 2018 - € 26,00

Forse il produttore attualmente più significativo della denominazione

Branko, Collio Pinot Grigio 2019 - e 24,00

Soprattutto bevibilità ma anche raffinatezza aromatica nei vini di Igor Erzetic

Keber Renato Collio Friulano Riserva Zegla 2013 - € 35,00

Tutte le qualità varietali del Friulano ben espresse in questa etichetta

Drius Mauro, Collio Friulano 2018 - € 19,00

Raffinati e ben declinati i vini di Mauro Drius

Ronco dei Tassi, Collio Malvasia 2018 - € 20,00

Sempre inappuntabili i vini prodotti dalla famiglia Coser

Castello di Spessa, Collio Pinot Bianco 2018 - € 24,00

Profumi intensi e palato altrettanto eccellente

Blazic, Collio Pinto Grigio Riserva 2016 - € 25,00

Un bianco tutto proiettato alla sfida del tempo

Sturm, Collio Ribolla Gialla 2019 - € 23,00

Ben eseguita la Ribolla di casa Sturm

Toros Franco, Collio Chardonnay 2018 - € 28,00

Affidabilità artigianale nella produzione dell’azienda con sede a Cormòns



