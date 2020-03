Enoteca Noi Vignaioli Piemontesi

Il marchio “Enoteche Noi Vignaioli Piemontesi” nasce dall’esperienza di oltre 30 anni della più grande associazione cooperativa di viticoltori in Piemonte: Vignaioli Piemontesi. Nelle enoteche associate è offerto il meglio della produzione enologica piemontese con una selezione di vini che spazia dai piccoli ricercati e selezionati produttori ai marchi di grande fama:

COSA VENDE

Serafino, Alta Langa - € 17,50

Fresco e tonico, tagliente e dritto come nello stile dei vini di questa zona

Cascina Chicco, Arneis 2018 - € 9,40

Un vino immediatamente piacevole, godibile e non privo di personalità

Pico Maccario, Barbera d'Asti Superiore Tre Roveri 2016 - € 10,50

Tutta la piacevolezza di uno dei vitigni simbolo del Piemonte enoico

Massolino, Langhe Nebbiolo 2017 - € 15,00

Sapidità e intensità aromatica in questo rosso succoso e pieno

Ratti, Dolcetto d'Alba 2017 - € 11,00

Rosso di bevibilità imbattibile, come prevede la tipologia

Produttori del Barbaresco, Barbaresco 2015 - € 25,50

Non deludono mai i vini prodotti dalla cantina sociale più importante della zona

Pelissero, Barbaresco Pasquale 2015 - € 19,00

Liquirizia e frutto maturo nei profumi, articolazione e complessità al palato

Batasiolo, Barolo 2015 - € 24,00

Buone sensazioni complessive per un vino figlio di un’annata ricca e suadente

Saracco, Moscato d'Asti 2018 - € 12,00

Non dovrebbe mancare mai a fine pasto ad accompagnare i dolci

Noi Vignaioli Piemontesi, Barbera Superiore 2017 - € 6,50

Godibile e goloso questo rosso d’impatto aromatico

COSA CONSIGLIA

Francesco Rinaldi, Barolo Le Brunate 2015 - € 39,00

Bella interpretazione di una sottozona di grande fascino

Clerico, Barolo 2015 - € 42,00

Strutturato e dai profumi invitanti il Barolo di Clerico

Conterno Fantino, Barolo Vigna Del Gris 2015 - € 62,00

Un piccolo classico dell’enologia langarola

Gagliardo, Barolo 2014 - € 34,00

Convincente, ma non è una novità, questo Barolo prodotto a La Morra

Massolino, Barolo 2015 - € 32,00

Personalità e precisione d’esecuzione da manuale

Prunotto, Barolo 2014 - € 35,00

Classico e ben fatto il Barolo a marchio Prunotto-Antinori

Ratti, Barolo Marcenasco 2015 - € 36,50

Tradizionale e di buona personalità questo Barolo prodotto da un’azienda storica

Scavino, Barolo 2014 - € 45,00

Ben fatto e per certi versi paradigmatico il Barolo di Scavino

Vietti, Barolo 2013 - € 47,00

Da uno dei marchi storici dell’areale, un vino che difficilmente delude

Voerzio Martini, Barolo La Serra 2013 - € 54,00

Fine nei profumi e articolato in bocca con trama tannica solida e saporita

