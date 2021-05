L’Enoteca Pasqualini di Ancona offre una mirata selezione del meglio dei Verdicchio marchigiani, insieme alle altre proposte della Regione. Ma non solo. La proposta proveniente dal resto d’Italia è altrettanto articolata e non mancano anche mirate digressioni fuori dai confini nazionali, con la Francia a svolgere il ruolo di protagonista:

COSA VENDE

Egly Ouriet, Champagne Brut Gran Cru - € 89,00

Uno dei migliori interpreti del Pinot Noir della Champagne

Tiefbrunner, Alto Adige Pinot Nero 2019 - € 19,00

Declinazione altoatesina del Pinot Nero tutta da scoprire

Château Gassier, Côtes de Provence Rosato Esprit Gassier 2018 - € 15,00

Uno dei migliori rosati provenzali, di recente balzati alla massima notorietà

Casanova di Neri, Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2015 - € 94,00

Etichetta ormai diventata iconica per Montalcino

Braida, Asti Barbera Bricco dell'Uccellone 2017 - € 59,00

Classica e intramontabile prima interpretazione d’alto livello della Barbera

Fattoria Lucesole, Rosso Conero Campofiorito 2017 - € 8,90

Un rosso generoso e di bella complessità

Arcari e Danesi, Franciacorta Dosaggio Zero 2016 - € 28,00

Freschezza e bevibilità i marchi di fabbrica delle bollicine franciarcortine

La Monacesca, Verdicchio di Matelica Mirum Riserva 2018 - € 22,50

Uno dei migliori Verdicchio di Matelica in circolazione

Vie di Romans, Friuli Isonzo Friulano Dolée 2019 - € 25,00

I bianchi firmati da questa cantina sono ormai un punto di riferimento

Abbazia di Novacella, Alto Adige Kerner 2019 - € 13,00

Vitigno nordico dalle caratteristiche intriganti

COSA CONSIGLIA

Pantaleone, Falerio Pecorino Onirocep 2019 - € 11,50

Fragrante e per nulla banale questo bianco ottenuto da un vitigno di gran moda

Fattoria Coroncino, Verdicchio Classico Superiore Gaiospino 2018 - € 19,90

Una delle migliori interpretazioni tra i Verdicchio senza compromessi

La Calcinara, Rosso Conero Il Cacciatore di Sogni 2018 - € 10,00

Succoso e solare questo rosso marchigiano

Fattoria San Lorenzo, Marche Bianco Le Oche 2019 - € 9,50

Una variazione sul tema bianchista di bella personalità

Fattoria Le Terrazze, Metodo Classico Brut Donna Giulia - € 17,50

Fresco e godibile questo Metodo Classico marchigiano

Umani Ronchi, Rosso Conero Campo San Giorgio Riserva 2016 - € 37,00

Un vino che è una sicurezza come la cantina che lo firma

Cavalieri, Verdicchio di Matelica Fornacione 2018 - € 13,90

Affilato e sapido coerentemente Verdicchio di Matelica

Santa Barbara, Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Le Vaglie 2020 - € 10,00

Appagante e immediatamente piacevole ma mai banale

Pievalta, Castelli di Jesi Verdicchio Classico San Paolo Riserva 2017 - € 16,50

Uno dei Verdicchio più propensi ad accettare la sfida del tempo

Velenosi, Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2017 - € 28,50

Un rosso dalla costanza qualitativa affermata e riconosciuta

