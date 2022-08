Enoteca Sideways - Vasto (CH)

Alessandro Ciancaglini nel 2006 decide di cambiare vita e seguire la sua grande passione. Dapprima lavorando all’Enoteca Regionale d’Abruzzo poi passando al “Vineree”, un’enoteca di Vasto che allora rappresentò l’inizio di una nuova era per la città, e poi ancora al “Caffè Venezia” a Pescara, locale di tradizione con più punti vendita nella città. Nel 2014, finalmente, l’esperienza in prima persona con l’Enoteca “Side Ways” (il nome è chiaramente ispirato dal film che proprio in quegli anni ebbe un significativo successo, proprio raccontando di vicende umane legate al vino) a Vasto in provincia di Chieti, sua città natale. Un’idea di enoteca diversa con in carta dai vini naturalmente abruzzesi, ma ben assecondata dai grandi toscani, bianchi e rossi francesi e una selezione di Champagne di lato livello. Ma non solo, è possibile degustare un calice di vino accompagnato dal meglio dei prodotti di territorio, oppure consumare un aperitivo sempre accompagnato da scelte culinarie ben centrate e ambiziose.

Copyright © 2000/2022