Solido punto di riferimento per gli appassionati palermitani, l’Enoteca VinoVeritas di Giuseppe Lisciandrello offre un ampio spettro d’offerta sui vini dell’isola, completato da un altrettanto ricco sguardo sul meglio della produzione enoica nazionale e con mirate digressioni oltre confine, specialmente in Francia con un occhio di riguardo per gli Champagne:

COSA VENDE

Zidarich, Venezia Giulia Vitovska 2017 - € 28,00

Tutto il fascino dei bianchi friulani condensato in una bottiglia dal bel carattere

Schiopetto, Collio Sauvignon 2019 - € 19,50

Uno dei fari dell’enologia friulana, sempre autore di vini inappuntabili

La Vigne Vin de Garage, Vallagarina Rosso La Vigne Il Ciliegino 2017 - € 18,00

Cabernet Sauvignon e Merlot che mixa uve appassite e uve fresche

Luca Ferraris, Ruché di Castagnole di Monferrato Opera Prima 2016 - € 30,00

Vitigno dalle caratteristiche originali: un rosso particolare e ben fatto

Ciavolich, Montepulciano d’Abruzzo Divus 2016 - € 14,00

Corposo e fragrante, profumato e intenso rivela le doti del vitigno da cui proviene

Gottardi, Alto Adige Private Cellar Pinot Nero 2014 - € 29,00

Fra i primi Pinot Nero italiani a emergere e raccontare le sue virtù

Cà dei Frati, Lugana I Frati 2020 - € 11,00

Bianco dai piacevolissimi accenti sapidi e di grande freschezza

Anselmet, Valle d'Aosta Chardonnay 2019 - € 19,00

Dalla Valle d’Aosta un’azienda e un vino sempre dal carattere distintivo

Secondo Marco, Amarone della Valpolicella 2012 - € 48,00

Esecuzione in chiave tradizionale del rosso più importante del veronese enoico

San Marzano, Primitivo di Manduria 2017 - € 24,00

Solare e accattivante come sanno essere soltanto i vini salentini

COSA CONSIGLIA

Arianna Occhipinti, Terre Siciliane Frappato Contrada Pettineo, 2016 - € 37,00

Pioniera dei vini “naturali” dell’isola, Arianna Occhipinti non delude mai

Tasca d’Almerita, Salina Malvasia Didyme 2020 - € 17,50

Da uno dei marchi storici della Sicilia enoica un vino che non lascia indifferenti

Lisciandrello, Terre Siciliane Perricone 2017 - € 14,00

Fra i vitigni locali più affascinanti, possiede personalità nel sorso

Fenech, Malvasia delle Lipari Dolce 2019 - € 23,00

Suggestioni aromatiche e un sorso mai stucchevole per questo dolce isolano

Morgante, Sicilia Nero d’Avola 2019 - € 8,50

Fra i primi produttori a credere nel Nero d’Avola, con vini sempre ben eseguiti

Cos, Cerasuolo di Vittoria 2017 - € 16,50

Rosso intrigante da un'azienda storica di Vittoria

Aldo Viola, Vino Bianco Shiva 2017 - € 50,00

Bianco “naturale” dal carattere particolare, ottenuto da Catarratto in purezza

Alessandro di Camporeale, Sicilia Syrah Kaid 2018 - € 16,50

Syrah dai tratti maturi e accattivanti nei profumi e nella progressione gustativa

Marco De Bartoli, Sicilia Grillo Integer 2019 - € 23,00

Grillo è intenso, vinificato sulle bucce e maturato in vecchie botti e in anfora

Giammalvo, Terre Siciliane Bianco Arsura di Gilletto 2019 - € 16,00

Ottenuto da uve Grillo e Zibibbo è un bianco roccioso e sapido

