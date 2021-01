Enoturismo, le chiavi per le ripartenza secondo la sua pioniera in Italia, Magda Antonioli

Le riflessioni della docente della Bocconi e vicepresidente dell’European Travel Commission. “Il turismo legato al vino e ai sapori sarà un driver importante per ripartire, anche se molte cose come i flussi dall’estero dipendono dalla situazione legata al tema. In Italia abbiamo realtà di eccellenza, ma più in generale è fondamentale ragionare di territorio e delle ricadute dell’enoturismo fuori dalle cantine. Sarà strategico il ruolo dei Consorzi, che però devono fare di più”.

