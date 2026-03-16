Enoturismo, nelle cantine strutturate +16,8% di visitatori e +21,4% di vendite dirette all’anno

L’enoturismo si conferma un motore di crescita, sia in termini di flussi sia di valore economico: nel 2025 il valore medio di una prenotazione enoturistica ha raggiunto i 39,4 euro per adulto, con un Cagr (tasso annuo di crescita composto, ndr) dell’11% negli ultimi 4 anni, mentre le cantine strutturate registrano una crescita media annua dei visitatori pari al +16,8% e vendite dirette in aumento del +21,4%, un dato superiore all’incremento dei flussi e indicativo di una maggiore capacità di conversione commerciale e di marginalità. A dirlo le anticipazioni del “Report Wine Suite” 2026, che sarà presentato in anteprima a Vinitaly Tourism 2026 che, dopo il debutto nel 2025, vede il settore dell’enoturismo - che non è più solo un’attività accessoria delle cantine italiane, ma un vero asset competitivo con una progettualità orientata al business - entrare stabilmente a Vinitaly, all’edizione n. 58 a Veronafiere a Verona (12-15 aprile), dove si analizzeranno competenze, visioni e strumenti concreti per un’offerta enoturistica made in Italy sempre più integrata nel turismo globale.

Vinitaly Tourism, spiega Veronafiere - che ha realizzato lo studio con Wine Tourism Hub e in collaborazione con i partner Wine Suite, Wine Meridian e Winedering - punta ad affermarsi come un’infrastruttura operativa di connessione tra offerta e domanda enoturistica. Va in questa direzione il piano di incoming di buyer turistici nazionali e internazionali da Stati Uniti, Brasile, Croazia, Regno Unito, Singapore e Thailandia. Tra i profili altamente specializzati, coinvolti tour operator, travel designer e operatori dell’esperienza enogastronomica nei segmenti outdoor e natura, turismo culturale e luxury & experience travel.

Sul fronte del programma (nella galleria tra i padiglioni 2 e 3), il palinsesto mixa contenuti e strumenti operativi. Si parte domenica 12 aprile con il tema dell’amministrazione e della fiscalità nell’enoturismo, preceduto da degustazioni esperienziali. Lunedì 13 aprile, dopo l’inaugurazione ufficiale di Vinitaly Tourism, il cartellone proseguirà con “Celiachia ed enoturismo: numeri, trend, richieste e opportunità” e “Impatto dei wine club e del direct-to-client”. Sarà, inoltre, presentata una masterclass a cura di The Wine Net sull’offerta enoturistica della cooperazione italiana. Martedì 14 aprile, sarà illustrata in anteprima la survey “Hospitality manager e tour operator” che offrirà il punto di vista di hospitality manager e tour operator sui bisogni, le criticità e le opportunità di sviluppo dell’enoturismo italiano. A seguire, “Winebar: dalla mescita all’esperienza” e “Risorse umane, Hr recruiting e opportunità di lavoro nel mondo dell’enoturismo”. Infine, il 15 aprile, il seminario sulle opportunità della digitalizzazione nell’enoturismo (spedizioni, gestione ospiti, software) chiuderà gli appuntamenti di Vinitaly Tourism.

Ma ci sarà anche un secondo polo tematico dedicato all’enoturismo (Palaexpo), dove sono in calendario quattro focus di settore. “Enoturismo in Italia, valore della prossimità. Il viaggio verso le cantine: la vera sfida dell’enoturismo” del Movimento turismo del vino aprirà le sessioni di lavoro il 13 aprile, a cui seguirà “L’Italia del vino nel turismo globale. Attrattività e posizionamento nel mercato americano” realizzata da Roberta Garibaldi in collaborazione con Vinitaly Tourism. Si proseguirà il 14 aprile con la presentazione della ricerca Unicredit-Nomisma Wine Monitor sul “Ruolo dell’enoturismo per lo sviluppo delle imprese vinicole italiane: valori, scenari evolutivi e prospettive future”, mentre, il 15 aprile, “MetodoContemporaneo. Osservatorio su arti e paesaggio vitivinicolo” firmato dall’Università degli Dtudi di Verona e Bam Strategie culturali chiuderà gli approfondimenti di Vinitaly Tourism 2026.

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